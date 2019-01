Inbraak in tuinhuis pas twee weken later opgemerkt Koen Baten

08 januari 2019

In de Bakkerstraat in Grembergen hebben dieven werkmateriaal gestolen uit een tuinhuis. De diefstal gebeurde mogelijk al eind december vorig jaar, maar werd nu pas opgemerkt. Aan het tuinhuis was geen enkele braakschade op te merken. Dinsdag merkten de bewoners echter op dat er bepaalde werkmaterialen gestolen waren. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.