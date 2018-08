Inbraak in kledingwinkel Koen Baten

23 augustus 2018

16u08 0

De politie van Dendermonde heeft donderdagochtend rond 7 uur een inbraak vastgesteld in een kledingzaak op de Mechelse Steenweg. Toen de dader of daders de winkel betraden, ging het alarm met rookontwikkeling af. Er was geen braakschade te bespeuren, en vermoedelijk vertrokken de dieven ook zonder enige buit.