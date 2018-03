Inbraak in handelszaak 20 maart 2018

Op de Oude Vest hebben dieven ingebroken in een handelszaak. In het centrum van de stad hebben de daders het cilinderslot afgebroken om zich zo toegang te verschaffen. Het is niet duidelijk om welke zaak het gaat. De daders gingen er aan de haal met de inhoud van de kassa. Het bedrag is niet bekend. De feiten gebeurden vermoedelijk afgelopen weekend. (KBD)