Inbraak in garagebox Koen Baten

05 september 2018

In het Mevrouw Courtmanspark in Oudegem is ingebroken in een garagebox. De feiten zijn gepleegd tussen twee en vier september, maar werden nu pas vastgesteld door de politie. De garagepoort raakte beschadigd, vermoedelijk door een koevoet. De daders konden geen buit maken. Het is niet duidelijk of er materiaal in de garagebox aanwezig was.