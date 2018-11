Improvisatieavond bij Cour et Jardin Nele Dooms

20 november 2018

14u46 0

In het kader van haar najaarsprogrammatie pakt Cour et Jardin, het cultuurcafé verbonden aan CC Belgica in Dendermonde, uit met een improvisatieavond. Op donderdag 22 november mag het publiek dan zelf aansturen welke richting de avond uitgaat door de talenten op het podium opdrachten te geven. Voor de eerste impro-night komen vier toppers van Compagnie Amai langs: Katrien Vandepitte, Ellen Loobuyck, Stijn Grooten en Kenny De Maertelaere. Zij gaan aan de slag met de suggesties van het publiek en verzinnen hilarische, idiote, vreemde en misschien zelfs ontroerende scènes. De improvisatieavond begint om 20 uur. De toegang is gratis. Iedereen is welkom in Cour et Jardin, aan de Kerkstraat in Dendermonde.