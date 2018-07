Imposante Franz Courtens krijgt plaats aan bib 13 juli 2018

Kunstschilder Franz Courtens waakt in de prairietuin van de bibliotheek van Dendermonde. Het imposante hoofd 'The face behind colours' werd door Bram Buytaert uitgesneden in isomo. Dat gebeurde live tijdens de opening van het streetart-project Kaleidoscope, in het kader van Viewmasters naar aanleiding van de 75ste verjaardag van het overlijden van Courtens. "We gingen op zoek naar een geschikte locatie voor het beeld", zegt schepen van cultuur Lien Verwaeren (CD&V). "Aanvankelijk wilden we het een paar keer verplaatsen, maar blijkt dat er een paar duizend liters water in het beeld zit om het voldoende gewicht te geven. Telkens verhuizen was dus niet evident. Aan de bib past het perfect bij de kleuren in de tuin en is het meteen een extra uitnodiging voor de expo in Zaal 't Sestisch over Courtens." (DND)