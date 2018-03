Impasse bij Verko is compleet WERKWILLIGEN HALEN VERHAAL BIJ DIRECTIE NELE DOOMS

07 maart 2018

02u49 0 Dendermonde De impasse bij afvalintercommunale Verko is compleet. Terwijl de stakers onverminderd hun actie voortzetten, laten nu ook de werkwilligen van zich horen. Zij steunen het diensthoofd dat onder vuur ligt volledig. "Ik heb niets verkeerd gedaan", zegt hij zelf.

Al bijna een week wordt er gestaakt bij de ophaaldienst van Verko. De actievoerders protesteren tegen de mogelijke terugkomst van een diensthoofd, die ze vriendjespolitiek en pesterijen verwijten. De man zat de voorbije maanden thuis, na een klacht bij Welzijn Op het Werk. Toen vorige week, na onderzoek, bleek dat de man weer aan de slag zou kunnen, legde personeel het werk neer. "We eisen respect", klonk het boos. "We willen hem niet meer op de vloer."





Ondertussen blijkt dat er evengoed personeelsleden zijn die het diensthoofd volmondig steunen. Die werkwilligen vatten gisterenavond post op de parking van de Verko-terreinen aan de Bevrijdingslaan om er directie en leden van de raad van bestuur, die vergadering hadden, aan te spreken. "We zijn gefrustreerd omdat de vakbond haar machtspositie misbruikt en zo de boel lam legt", klonk het. "De actie is compleet onterecht."





De werkwilligen blijken als één blok achter het betrokken diensthoofd Peter Moreels te staan. Die laat in de hele hetze voor het eerst van zich horen. "Elf jaar werkte ik voor Verko, zonder enig probleem", vertelt hij. "Tot die bewuste klacht kwam. Maar uit het onderzoek daarrond, blijkt nu dat mij niets te verwijten valt. Maar in de plaats biedt Verko me nu een andere functie aan. Ik heb het daar erg moeilijk mee. Al die jaren heb ik gestreden voor een goed draaide dienst en correct handelend personeel. Maar echte steun bij aankaarten van problemen heb ik nooit gekregen. Het is frustrerend als je het gevoel hebt dat klachten worden weggewimpeld."





Alcohol en drugs

Dat de stakers het optreden van het diensthoofd als pesterijen afdoen, vinden de werkwilligen niet kunnen. "Een diensthoofd moet de boel in goede banen leiden en terechtwijzen bij fouten", zegt woordvoerder Guy Leyman. "We hebben het hier dan bijvoorbeeld over drugs- en alcoholgebruik tijdens het werk. Als daar al niet tegen opgetreden mag worden? De boel is rot omdat de vakbond iedereen opjut."





De kleine dertig werkwilligen, die dubbele rondes draaien, willen dat de rust weerkeert, zodat de dienstverlening verzekerd is. "Wij rijden uit respect voor het bedrijf uit", klinkt het. "We betreuren dat door deze heisa twee kampen ontstaan zijn. Maar als nu toegegeven wordt aan de stakers, is het hek van de dam." Ook vandaag wordt gestaakt.