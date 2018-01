Immomakelaar al overleden voor zware crash op N41 30 januari 2018

Lebbeke





De 57-jarige immomakelaar Jan Labey die op woensdag 17 januari overleed bij een zwaar ongeval op de N41 was vermoedelijk al overleden alvorens de zware klap plaats vond met de buschauffeur. Dat laat zijn vriendin Helga Waegeman weten. "Vlak voor hij met zijn wagen tegen de bus reed kreeg Jan een hersenbloeding waardoor hij zijn voertuig niet meer kon besturen", vertelt Helga. "Er is absoluut geen sprake van overdreven snelheid of een inhaalmanoeuvre. Jan was een heel levenslustige man, altijd opgewekt en door iedereen graag gezien. Op het moment van het ongeval was hij op weg naar mij. We waren al 15 jaar gelukkig samen", klinkt het. Voor de familie was het een bijzonder zware klap, maar ze willen ook een duidelijk signaal geven dat hij geen wegpiraat was. "Hij deed dit absoluut nooit. Het is een zeer spijtig ongeval en we missen hem enorm. Mijn gedachten gaan ook uit naar de buschauffeur en zijn familie. Dit wens je absoluut niemand toe, maar het is niet leuk om onwaarheden te horen", besluit Helga. (KBD)