IJsinstrumenten openen Wintering Geert De Rycke

15 december 2018

09u07

Wintering werd afgetrapt met een concert. Niet zomaar een concert, wel een concert waarbij de instrumenten ijsblokken zijn. Winters, niet?

De site van het Scheepvaartmuseum wordt één van de kernlocaties tijdens Wintering, het winters evenement dat dit jaar doorgaat in Baasrode. Op de site van het Scheepvaartmuseum werd Wintering een dagje van tevoren al geopend door de Noor Terje Isungset. Hij is sinds 1999 pionier in ijsmuziek. Elke winter trekt hij naar de Noorse meren om ijsklompen te gaan zagen. Daar maakt hij dan instrumenten van. In zijn percussie gebruikt de Noor ook andere elementen zoals hout, stenen en metalen in hun oorspronkelijke vorm.

Op zaterdag 15 december vanaf 17 uur gaat Wintering van start in het centrum van Baasrode, een gratis evenement met vuurspektakel, licht- en vuurworkshops, wintervertellingen en veel meer. Cc Belgica werkt daarvoor samen met Bruisend Baasrode