IJsberen verwelkomen nieuwe leden met doop Nele Dooms

11 maart 2019

15u28 0 Dendermonde De IJsberen van Dendermonde hebben opnieuw een aantal nieuwe leden in de rangen. Die werden verwelkomd in de club met een heuse traditionele doop in de vertrouwde vijver aan zwembad Olympos.

De doop van nieuwe leden is een jaarlijkse gewoonte van de ijsberenclub om het seizoen af te sluiten. “Ook dit seizoen hebben zich weer enkele dappere zwemmers aangemeld die ijsbeer willen worden”, zegt Yorik De Plecker, secretaris van de Dendermondse IJsberen Club. “Op die manier bouwen we aan een mooie toekomst van de club. We bestaan al sinds 1973.” Vijf nieuwkomers werden gedoopt. “Onze meest opmerkelijke nieuweling is al zeventig jaar. Dat toont aan dat je op bijna alle leeftijden ijsbeer kan worden. We zijn overigens ook trots dat we de schepen van Sport Nele Cleemput tot ijsbeer mogen dopen hebben.”

Voor de Dendermondse IJsberen Club is nu uitkijken naar 22 april. Dat staat de traditionele Paasduik in het Donkmeer in Berlare op het programma.