IJsberen trotseren vrieskou in Dendermonde 12 februari 2018

02u24 0 Dendermonde Aan de zwemvijver naast het stedelijk zwembad Olympos hebben een pak ijsberen gisteren verzameld voor de veertigste editie van het Ijsberenfestival.

Het festival is ondertussen een traditie geworden in de stad. Verschillende ploegen strijden er tegen elkaar om de titel van Beste Club in de wacht te slepen. Het water mat slechts een temperatuur van vier graden. "De ideale temperatuur voor een ijsbeer om bij te zwemmen", klonk het. Naar het festival zakten teams af van onder andere Brugge en Mol, maar ook vanuit de Ardennen kwamen twee teams afgezakt naar Dendermonde. Het werd een geslaagd festival voor zowel deelnemers als toeschouwers, die hun ijsbeer enthousiast aanmodigden. Iedere zwemmer kreeg na zijn deelname een sportieve prijs overhandigd. (KBD)