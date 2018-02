IJsberen blazen verzamelen 09 februari 2018

De Dendermondse IJsberen organiseren op zondag 11 februari hun ijsberenwedstrijd. Daarvoor komen clubs van over heel Vlaanderen langs. De Dendermondse ijsberenclub bestaat ondertussen al 45 jaar. Voor de wedstrijd verwachten de organisatoren een tachtigtal zwemmers, zowel recreatief als competitief. Het IJsberenfestival is aan de veertigste editie toe.





"We hopen op genoeg vrieskou, zodat het water lekker koud is", zegt Yorick De Plecker van de IJsberen. "Aan ijsberen zijn heel wat voordelen verbonden. Jong en oud kan de sport beoefenen, het verhoogt de weerstand, bevordert de bloedsomloop en stimuleert doorzettingsvermogen." Iedereen is welkom aan de vijver naast zwembad Olympos, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde. De wedstrijden starten om 10.15 uur en duren tot 12.30 uur. De toegang is gratis. Info: www.dendermondseijsberen.be of yorick@dendermondseijsberen.be. (DND)