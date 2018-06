Iftar als aftrap van Kaleidoscope 02 juni 2018

Naar aanleiding van het startschot van het streetartproject Kaleidoscope dit weekend in Dendermonde, vindt vandaag, zaterdag 2 juni, een "Iftar met een verhaal" plaats. Met het project willen de organisatoren het samen zijn met verschillende culturen en religies tijdens de ramadan in de verf zetten. Iedereen mag aanschuiven aan een gemeenschappelijke maaltijd. Een "iftar" is de eerste maaltijd die de moslims tijdens hun vastenmaand nuttigen vlak na zonsondergang. Vandaag gebeurt dat in Dendermonde met moslims en niet-moslims. Iedereen kan hiervoor terecht aan de winterkapel van de Kerk Boonwijk en het grasplein ervoor. Aanwezigen kunnen dan meteen ook de reusachtige muurschildering op het appartementsblok van Volkswelzijn aan de Serbos bewonderen. Mensen kunnen ook kennismaken met de verschillende wijkvergaderingen, de buurtkrant en diverse projecten. Het programma start om 19.30 uur. Er zijn volksspelletjes en een springkasteel en volksverhalen. Meer info: dorien.heuninck@dendermonde.be. (DND)