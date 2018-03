Iedereen welkom om zwerfvuil te ruimen 17 maart 2018

02u32 0

In Grembergen vinden dit weekend zwerfvuilacties plaats. Op zaterdag 17 maart verzamelen de Grembergse vormelingen voor een zwerfvuilactie. Ook zij dragen zorg voor het milieu hoog in het vaandel. De jongeren starten om 14.30 uur aan de pastorie aan de Dokter Haekstraat. Op zondag 18 maart zorgt het buurtcomité van Grembergen-zuid voor de vierde keer voor een opruimactie. Deze vrijwilligers beginnen aan de sporthal in de Scheldedreef om 13.30 uur. Ook de Scheldedijk, Steenweg van Grembergen en de 4 Septemberlaan krijgen een schoonmaakbeurt. Voor alle acties is hulp welkom. Info: piertielens@gmail.com. (DND)