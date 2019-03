Iedereen rond de tafel om mee te denken rond sport en beweging Nele Dooms

11 maart 2019

09u42 0 Dendermonde Schepen van sport Nele Cleemput (CD&V) wil zoveel mogelijk Dendermondenaren rond de tafel krijgen om mee na te denken over sport en beweging in de stad. Via een denkplatform, dat deze maand al voor de eerste keer samenkomt, moeten nieuwe ideeën naar boven komen. Grootste doel is zoveel mogelijk Dendermondenaars aan het bewegen krijgen.

“Ik wil een breed platform dat sport in de ruimste zin van het woord bekijkt: bewegen, ontspannen, gezond leven, revalidatie, mensen ontmoeten, enzovoort”, zegt Cleemput. “Ik ben volop bezig met een ronde langs alle sportclubs in Dendermonde en heb er al een twintigtal bezocht. Daaruit heb ik al geleerd hoeveel goede ideeën er leven. Via een platform kunnen we die bundelen en vorm geven. Individuele sporters, clubs, gezondheidswerkers, fitnesscentra, leerkrachten lichamelijke opvoeding, alle geïnteresseerden zijn welkom om mee te denken.”

Het vernieuwde platform zal advies kunnen geven over onder andere de aankoop van stedelijk sportmateriaal, verbeterpunten voor sportinfrastructuur of plannen van sportevenementen. “Ook het sportbeleid zelf komt aan bod”, zegt Cleemput. “Wat moeten de prioriteiten voor de komende jaren zijn? Welke nieuwe infrastructuur moet er komen? Met welke initiatieven kunnen we sport bij kinderen, senioren, kansarme gezinnen en mindervaliden stimuleren? Iedereen kan inspraak krijgen in het nieuwe sportbeleidsplan, of het nu om competitie-, recreatie- of prestatiesport gaat of bewegen, spel en revalidatie.”

Op maandag 18 maart komt het platform een eerste keer samen. Twee thema’s komen aan bod: inspraak en burgerparticipatie omtrent sport en bewegen en ondersteuning van sportclubs. Geïnteresseerden kunnen vanaf 19 uur terecht in de Zonnebloem, Breestraat 109 in Sint-Gillis. Info: sportdienst@dendermonde.be of 052/21.06.12.

