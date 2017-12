Iedereen mag meedenken 02u31 2

Onder het motto 'Denk mee(r) voor Dendermonde!' opent het Dendermondse stadsbestuur een digitaal participatieplatform. Bedoeling is om hiermee inwoners meer inspraak te geven in projecten. Via dit platform kan iedereen ideeën en suggesties voor de stad kwijt. Inwoners kunnen er actief meezoeken naar oplossingen over bepaalde thema's, in dialoog met het stadsbestuur. Het digitaal participatieplatform is te bereiken via www.dendermonde.be/denkmee.





(DND)