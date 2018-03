Iedereen gezien in binnenstad ACHT VASTE BEWAKINGSCAMERA'S SLUITEN VEILIGHEIDSSCHILD NELE DOOMS

14 maart 2018

02u44 0 Dendermonde Dendermonde krijgt acht vaste bewakingscamera's in de binnenstad. Samen met de slimme camera's aan de toegangswegen en mobiele exemplaren krijgt de stad één groot beveiligingsschild. "Niemand kan hier iets ongezien uitsteken", klinkt het.

De recente incidenten aan het station, waarbij de politie scholieren oppakte voor vechtpartijen, deden in Dendermonde de voorbije dagen de roep om bewakingscamera's weer luider klinken. Maar daar heeft de beslissing voor de vaste camera's in de binnenstad volgens burgemeester Piet Buyse (CD&V) niets mee te maken.





"Dit kadert binnen een visie waarover al langer wordt nagedacht", stelt hij. "De problemen aan het station zijn opgelost door gedegen politiewerk. De camera's zijn een volgende stap in de beveiliging. Het zijn opportuniteiten die de installatie sneller dan gepland doen gaan."





Die opportuniteiten zijn onder andere een kostenbesparing op de realisatie van de bewakingscamera's. Dat heeft alles te maken met de aanleg van een glasvezelnetwerk in de hele binnenstad voor gratis wifi. "De Dendermondse firma The Last Mile die daarvoor zorgt, maakte duidelijk dat we dat ook kunnen gebruiken voor de camera's, zegt Buyse. "Dat levert een besparing op."





Eerder werd al beslist om op de toegangswegen tot de stad camera's met nummerplaatherkenning te plaatsen. Bovendien kunnen de mobiele camera's die de stad gebruikte tegen zwerfvuil voor bewaking ingezet worden, omdat afvalintercommunale Verko toezicht op sluikstorten zal organiseren. Tegen eind dit jaar moeten ook de acht vaste camera's in de binnenstad een feit zijn. "Vanaf dan kan niemand nog iets ongezien uitsteken", zegt korpschef Patrick Feys.





Acht plaatsen

De acht plaatsen zijn gekozen op basis van meldingen van overlast, zoals Oude Vest en Brusselsestraat, mensenstromen bij grote evenementen zoals Katuit en de Ros Beiaardommegang en locaties van pv's. De camera's komen aan het stationsplein, aan de doorgang van het station richting RVA, aan de rotonde van de LeopoldII-laan met viaduct, aan de kruispunten van de Oude Vest met Sint-Jacobsstraat en met Brusselsestraat, aan het Justitieplein, aan de bibliotheek met zicht op het kerkplein en aan het Sas ter hoogte van de Zwarte Zusterstraat.





"Deze camera's vervangen niet het blauw op straat", zegt Buyse. "Er is de jongste twee jaar nooit zoveel geïnvesteerd in onze lokale politie, niet alleen in het cameraproject, maar ook in verbouwingen aan het politiegebouw, in personeel, in ICT én in voertuigen."