Hunnenberg wordt aangename leefstraat 22 februari 2018

In de Hunnenbergstraat zullen na de herinrichting geen vrachtwagens meer komen. Dit moet een mooie, aangename woonstraat worden.





De rijweg wordt in betonstraatstenen aangelegd zodat een woonerf ontstaat. Er komt ook extra groen en bomen. Tegelijk wordt ook de toegang van het kerkhof in gelijkaardige materialen heraangelegd, zodat een uniform geheel ontstaat. Ook de paden op het kerkhof krijgen een opknapbeurt. (DND)