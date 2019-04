Hulpagente niet verder vervolgd voor oplichting, wel voor onterechte opzoekingen in databank politie Nele Dooms

02 april 2019

15u27 4 Dendermonde De gewezen hulpagente van de lokale politie van Dendermonde, die in opspraak kwam wegens oplichting van tientallen Dendermondenaren, moest zich dinsdag in de correctionele rechtbank verantwoorden. Omdat ze haar slachtoffers allemaal vergoed heeft, wordt ze voor de oplichting niet verder strafrechtelijk vervolgd. Wel staat ze terecht omdat ze voor persoonlijke doeleinden informatie van personen opzocht in de databank van de politie.

Het is bijna drie jaar geleden dat de hulpagente van het Dendermondse lokale politiekorps in opspraak kwam. De vrouw, indertijd onder andere verantwoordelijk voor het bemannen van de flitsauto bij snelheidscontroles in Dendermonde, bleek het vertrouwen van heel wat inwoners van Dendermonde te hebben misbruikt. Ze overtuigde slachtoffers haar een leningen te geven, maar betaalde er geen cent van terug. De zaken kwamen aan het licht nadat verschillende slachtoffers bij het politiekorps aanklopten met klachten. Vervolgens meldden zich in een mum van tijd een kleine dertig slachtoffers.

De werkwijze van de hulpagente kwam zowat altijd op hetzelfde neer: De vrouw klopte aan bij particulieren en handelszaken om daar naar leningen te vragen. Hoewel dit in de privésfeer kaderde en de gelden bestemd waren voor privégebruik, droeg ze daarbij wel haar politie-uniform. Als mensen een bewijs wilden van het haar geleende geld en belofte om terug te betalen, noteerde ze dat op documenten waarop het logo van de stad of dat van de politie stond afgedrukt. De duizenden euro’s gingen op aan luxegoederen, zoals dure merkkledij.

Misbruik van ambt

Bij het politiekorps werd ze preventief geschorst en uiteindelijk ontslagen in het kader van een tuchtonderzoek. De vrouw vocht dat aan bij de Raad van State, maar die bevestigde het ontslag. Het Comité P startte een onderzoek. Daarbij kwam aan het licht dat de gewezen agente tussen januari en april 2016 verschillende opzoekingen deed naar informatie van haar slachtoffers in de databank van de politie. Daardoor maakte ze misbruik van haar ambt, want de bestanden mogen alleen geraadpleegd worden in kader van politiedossiers. Het is hiervoor dat de vrouw nu gedagvaard werd voor de Dendermondse rechter.

De dame daagde zelf niet op voor haar proces, maar liet zich vertegenwoordigen door haar advocaat Rudy Arts. Die benadrukte voor de rechter dat er in het kader van het onderzoek rond oplichting geen strafrechtelijke vervolging meer komt. “Mijn cliënte heeft alle gedupeerden tot de laatste cent terugbetaald”, klonk het. “Het totaal van de leningen liep op tot zo’n 68.000 euro. De vrouw heeft haar woning verkocht om iedereen terug te kunnen betalen. Ze huurt nu een woonst en is aan de slag als poetsvrouw. Ze moet het stellen met heel beperkte financiële ruimte. Met de info die ze opzocht in de politiedatabank heeft ze eigenlijk nooit iets gedaan.”

De openbaar aanklager, die wel verwees naar het blanco strafblad van de beklaagde, vorderde een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel en een boete van 1.600 euro. De advocaat van de gewezen agente drong aan op de gunst van de opschorting. Een schuldigverklaring zonder straf dus. “Mijn cliënte wil in de toekomst gewoon haar job doen en zekerheid van werk hebben. Laten we dat niet hypothekeren door een strafblad”, klonk het. De rechter velt vonnis op 30 april.