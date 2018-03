Hullekenstraat afgesloten 08 maart 2018

02u55 0

De Hullekenstraat wordt vandaag een halve dag afgesloten. Aanleiding is een torenkraan in de straat die moet worden afgebroken, ter hoogte van huisnummer 54. Ook de Bareelstraat wordt afgesloten voor alle verkeer. Er is omleiding via de Elsbosstraat, de Spoorwegstraat en de Pastoor Claeysstraat. De straten worden pas afgesloten na de spits, vanaf 8.30 uur. (DND)