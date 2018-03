Hulde aan raadsleden voor meer dan 25 jaar dienst 27 maart 2018

Vier gemeenteraadsleden die er meer dan 25 jaar dienst opzitten hebben, werden gevierd door de gemeenteraad in het stadhuis. Het gaat om Annie Van Den Berghe, Thérèse Van Gucht, Patrick Meulebroek.





Zij hebben er exact 35 jaar politieke loopbaan opzitten. Jan Van Damme zit al veel langer in de politiek, zelfs van voor de fusie van 1977. In 1971 zetelde hij al in de Grembergse gemeenteraad. Burgemeester Piet Buyse huldigde alle vier de raadsleden voor al die tijd en energie die ze de voorbije jaren staken in dossiers en vele vergaderingen en gemeenteraden.





(DND)