Huisvuilophalers starten vroeger 03 juli 2018

Het personeel van de afvalophaling van intercommunale Verko in Dendermonde starten vroeger. Aanleiding van de tijdelijk vroegere afvalinzameling is de aanhoudende warmte. De afvalophalers starten vanaf vandaag, dinsdag 3 juli, om 6 uur 's ochtends. Deze uurregeling zal al zeker tot en met vrijdag 6 juli het geval zijn. Inwoners uit het werkingsgebied van Verko, waar onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme en Berlare toe behoren, moeten daarom de avond voor de ophaling hun afval al buiten zetten. Het vroegere startuur moet het fysieke werk en de af te leggen afstanden draaglijker maken, omdat ze dan in de koele ochtend plaatsvinden in plaats van in de warme middaguren. (DND)