Huisorkest 't Plein voor groot publiek 16 juni 2018

02u34 0

Voor de allereerste keer zal het huisorkest van dienstencentrum 't Plein van Baasrode spelen voor groot publiek. Dat gebeurt vandaag op het Dorpsplein van Baasrode tijdens Bruisrode Pleint. Het festival wordt georganiseerd door de handelsvereniging Bruisend Baasrode. Op de affiche staat het optreden van het huisorkest van 't Plein als de 'Pleinvrienden'. "We zijn, binnen de muren van het dienstencentrum, al een tijd actief met enkele muzikanten", zegt dirigent Jef De Koning. "Normaal gezien verzorgen we kleinschalige optredens voor onder andere seniorenvereniging Okra, in rusthuizen en voor Ziekenzorg. Nu is het de eerste keer dat wij volledig in het openbaar optreden. Ons repertoire bestaat uit meezingers en liedjes uit de jaren zestig tot tachtig." Het optreden begint om 16.30 uur. De toegang tot Bruisrode Pleint is gratis. (DND)