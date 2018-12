Huisorkest ‘t Plein brengt kerstliederen Nele Dooms

12 december 2018

14u52 0

Het huisorkest van dienstencentrum ‘t Plein in Baasrode laat van zich horen naar aanleiding van het vuur- en lichtfestival Wintering dat aanstaande zaterdag 15 december in Baasrode plaatsvindt. De muzikanten van ‘t Plein zorgen die dag voor muziek. Het repertoire bestaat volledig uit de mooiste kerstliederen. Het huisorkest begint te spelen vanaf 17 uur tot 20 uur. Elke veertig minuten herhalen de muzikanten het programma. Het huisorkest treedt op ter hoogte van dienstencentrum ‘t Plein, aan de Kloosterstraat in Baasrode.