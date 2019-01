Huisorkest speelt in Jazz Centrum Nele Dooms

03 januari 2019



Het Jazz Centrum Vlaanderen van Dendermonde zet op vrijdag 4 januari het nieuwe jaar in met een praatcafé. Dat gaat natuurlijk gepaard met een stevige dosis jazzmuziek. Daarvoor treedt het huisorkest Jail City Veterans op. Het praatcafé is een maandelijks gebeuren in de foyer van het jazzcentrum. De toegang is gratis, maar een vrije bijdrage is welkom, en er is altijd muziek. Vrijdag is iedereen welkom vanaf 19 uur. Het Jazz Centrum Vlaanderen bevindt zich aan de LeopoldII-laan 12 in Dendermonde. Info: 052/52.04.66.