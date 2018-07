Huisgevel wordt Belgische vlag 03 juli 2018

03u01 0

De hele huisgevel geschilderd in de Belgische vlag. Dat is het geval bij Tony Legrand en Patricia Vekemans in de Palingbotterstraat. "Ik ben hevige fan van de Rode Duivels", zegt Tony. "Toen we de hele straat met de buren aan het versieren waren, zei ik al lachend dat ik mijn gevel in de Belgische driekleur wilde. Alleen viel de kostprijs wat duur uit. Toen ik na enkele dagen vakantie weer thuis kwam, bleken de buren geld bij elkaar gelegd te hebben en de hele gevel geverfd." De klus was net op tijd klaar voor de wedstrijd tegen Japan. "En nu maar hopen dat ze nog lang doorgaan", klinkt het. (DND)