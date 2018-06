Huis van Winckel versterkt Belgica RENOVATIE CREËERT CULTUURSITE IN STADSCENTRUM NELE DOOMS

19 juni 2018

02u42 1 Dendermonde Het eerste schetsontwerp voor de opwaardering en renovatie van Huis Van Winckel in Dendermonde is klaar. Samen met het naastgelegen CC Belgica moet dit een polyvalente cultuursite in het hart van de stad worden.

Het Huis van Winckel in de Kerkstraat is al verschillende jaren eigendom van het stadsbestuur. Tot nu toe deed het dienst als tentoonstellingsruimte en vonden er kleinschalige producties plaats. "Maar het gebouw heeft veel meer potentieel", zegt schepen van cultuur Lien Verwaeren (CD&V). "Voldoende uitgebouwd kan het een serieuze meerwaarde voor CC Belgica zijn. Om het pand, beschermd als monument, ten volle te benutten moet er een totaalrenovatie plaatsvinden."





Het ontwerp daarvoor is klaar. Dat is gebaseerd op een programma van eisen. "Dit project moet de publiekslokalen centraliseren", zegt Verwaeren. "Multifunctionele lokalen voor vergaderingen, repetitieruimte, lezingen, enzovoort krijgen een plaats. Er is ook aandacht voor kleine lokalen zoals sanitair, vestiaire, documentatieruimte, keuken en personeelsrefter. Belangrijk is dat alles moet gebeuren met respect voor het historische karakter van dit pand."





Opvallendste wijziging is de verhuis van het huidige cultuurcafé van CC Belgica en door de nieuwe uitbaters recent omgedoopt tot Cour et Jardin. Dat verhuist naar Huis van Winckel en krijgt er plaats op het gelijkvloers in een aaneenschakeling van doorlopende ruimtes van voorgevel tot tuinzijde. "Dat moet zorgen voor meer openheid en een link met de achterliggende tuin, die dienst doet als zomerbar", zegt schepen van openbare gebouwen Leen Dierick (CD&V). "Er zal meer ruimte zijn dan in het huidige café."





Lagere drempel

Door deze verhuis ontstaat in CC Belgica meer ruimte voor de uitbouw van een aantrekkelijke foyer en onthaal. "Aan de straatzijde krijgt Belgica zo een grotere zichtbaarheid voor bezoekers", zegt Verwaeren. "Dat moet de drempel om binnen te springen, verlagen. Ook onze onthaal- en ticketservice kunnen we dan beter uitbouwen."





Link

Op de verdieping van Huis van Winckel worden kantoorruimtes en vergaderzalen ingericht. Belangrijk is dat beide gebouwen op verschillende plaatsen en niveaus een link krijgen om zonder moeite van het ene in het andere gebouw te geraken. De vroegere koetsdoorgang wordt opgeknapt, zodat een snelle voetgangersverbinding ontstaat tussen de Kerkstraat en de Hollandse Kazerne.





Het volledige masterplan voor Huis Van Winckel moet eind september definitief klaar zijn, om in te dienen bij Onroerend Erfgoed als subsidieaanvraag. De kostprijs wordt geraamd op 1,5 miljoen euro. "De stad kan rekenen op tachtig procent subsidie en hoopt op een goedkeuring daarvan tegen eind dit jaar", zegt Dierick.