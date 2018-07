Hugo en Germana vieren diamanten huwelijk Nele Dooms

23 juli 2018

13u08 0 Dendermonde Hugo Vercammen (79) en Germana Leys (80) uit Dendermonde vieren hun diamanten huwelijksjubileum.

Ze trouwden zestig jaar geleden. Het echtpaar kreeg drie zonen. Ondertussen zijn er ook al drie kleinkinderen. Hugo werkte eerst als kraanmachinist bij Macharis en later als mekanieker bij intercommunale DDS. Germana werkte enkele jaren in een schoenenfabriek en vervolgens bij een firma in Brussel waar Engelse thee werd gemaakt. Twintig jaar lang hield zij café Okapi aan het station van Dendermonde open. Hugo's grootste hobby is vissen. Hij is al jaren voorzitter van de vissersclub Okapi en reisde heel Europa door met zijn vislijn. Hij heeft de microbe ook doorgegeven aan zijn zonen. Germana en Hugo vieren hun jubileum met een etentje met de familie. "We klinken op zestig jaar huwelijksgeluk", klinkt het.