Houtzoekers op zoek naar knotbomen

30 november 2018

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme is op zoek naar inwoners in Dendermonde die knotbomen hebben. De organisatie zet immers houtzoekers in om die bomen te knotten. Wie minstens vijf knotbomen heeft die al vijf jaar of langer niet beheerd zijn, kan er gratis beroep op doen. Het Regionaal Landschap Schelde-Durme werkt al enkele jaren met houtzoekers. Dat zijn ervaren vrijwilligers die overal ter plaatse gaan om knotbomen of houtkanten knotten. Ze doen dat gratis in ruil voor het brandhout. Met het initiatief wil het RLSD de levensduur van knotbomen en houtkanten verlengen, omdat ze zo’n grote landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarde hebben. Een aanvraag indienen om houtzoekers te laten langskomen, is heel eenvoudig. Dat kan via de website www.goedgeknot.be. Info: katrien@rlsd.be of 09/210.90.51.