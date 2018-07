Horecazaken zien deel middagservice in het water vallen door stroompanne Koen Baten

22 juli 2018

Het centrum van Dendermonde kampte deze middag met een stroompanne door een defect in een elektriciteitscabine. Ook op de Grote Markt viel de stroom uit, wat een serieuze tegenslag is voor de horecazaken die net hun middagservice aan het voorbereiden waren. "Dit is echt een ramp voor onze horecazaak en zal lijden tot heel wat inkomstenverlies", zegt Thomas Ruysbergh, uitbater van de Abazjoer op de grote markt. "We kunnen niemand bedienen, de frigo's en diepvriezers moeten gesloten blijven, enkel drank kunnen we nog voorzien, het is een serieuze tegenslag, zeker op een zondag met dit prachtige weer", klinkt het.

Ik denk er over na om een schadevergoeding te vragen Thomas Ruysbergh

De klanten die aanwezig waren op het moment van de stroompanne, tonen wel begrip, maar zullen noodgedwongen hun maaltijd ergens anders moeten nuttigen. "Wij hadden gereserveerd, maar zullen nu vermoedelijk ergens anders moeten gaan eten. De uitbaters kunnen hier natuurlijk niet veel aan doen, maar het is wel jammer", klinkt het.

Thomas wil het hier niet bij laten. "Ik denk er over na om toch een schadevergoeding te vragen voor de geleden schade. Al het personeel dat ik gevraagd had was ook tijdelijk werkloos. Het is de eerste keer dat ik dit meemaak, maar hopelijk ook de laatste keer", besluit Thomas.

Door de stroompanne ging ook het brandalarm af in het Administratief Centrum van Dendermonde. Brandweer en politie kwamen ter plaatse voor een controle, maar uiteindelijk bleek er niets aan de hand te zijn. Rond 13.00 uur was de elektriciteit opnieuw herstelt door Eandis en konden de horecazaken hun service langzaam terug opstarten.