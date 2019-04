Horeca Vlasmarkt vraagt meer toezicht tegen zwerfvuil Nele Dooms

14u54 0 Dendermonde De horeca rond de Vlasmarkt vraagt het Dendermondse stadsbestuur om maatregelen tegen het afval dat regelmatig op de site wordt achtergelaten.

“Het is een wekelijks weerkerend fenomeen dat tal van drankblikjes en bekertjes achterblijven op en rond de banken van de Vlasmarkt”, klinkt het. “Het plein werd echt mooi heraangelegd, met aantrekkelijke en kleurrijke zitelementen en straatmeubilair. Maar wat is dat waard, als zwerfvuil het zicht altijd ontsiert. Dit is een doorn in het oog van vele Dendermondenaren.”

Een mail naar de milieudienst van de stad vraagt om actie. “Misschien is het tijd voor enkele bewakingscamera’s in donkere hoekjes? Het zou ook al kunnen helpen dat een politiepatrouille regelmatig passeert als hier elke avond tientallen jongeren samentroepen om rotzooi achter te laten?”