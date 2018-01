Horeca betreurt verhuis feest stadspersoneel STADSBESTUUR HOUDT RECEPTIE IN HANGAR 43 IN PLAATS VAN GROTE MARKT NELE DOOMS

02u49 0 Copyright : Geert De Rycke Andy Van Hoyweghen zag, in tegenstelling tot vorig jaar, op de eerste werkdag van het nieuwe jaar bijna geen mens op de Grote Markt. Dendermonde Vorig jaar op de eerste werkdag van het jaar nog een polonaise op de Grote Markt, nu zo dood als een pier. De horeca-uitbaters in het centrum zijn er niet gelukkig mee. De schuld leggen ze bij het Dendermondse stadsbestuur dat het jaarlijks nieuwjaarsfeest voor het personeel voor het eerst elders organiseerde.

De DJ werd terug naar huis gestuurd, de discobar stond er verlaten bij en de feesttent die voor de gelegenheid aan het terras werd geplaatst was helemaal leeg. Uitbater Andy Van Hoyweghen van taverne Den Ommeganck zag gisteren in zijn zaak, en bij uitbreiding op de hele Grote Markt, haast geen mens. "En dat terwijl de voorbije jaren 2 januari, de eerste werkdag van het nieuwe jaar, dé topdag was", zegt hij. "Het is hier vandaag echter huilen met de pet op. Niet alleen voor mij, maar voor alle horecazaken op en rond de Grote Markt."





Van Hoyweghen steekt voor zichzelf en zijn collega's zijn nek uit om het probleem aan te kaarten. Oorzaak van het gebrek aan volk op tweede nieuwjaarsdag legt hij bij het Dendermondse stadsbestuur. "Jarenlang heeft de stad voor haar personeel een receptie gegeven op de eerste werkdag van het jaar", legt Van Hoyweghen uit. "Na wat drankjes en een toespraak, trokken die mensen vervolgens de stad in om met hun collega's nog voort een gezellige en leuke avond te beleven. De horecazaken in de omgeving liepen dan vol. Maar nu besliste de stad plots om een groot feest te geven in Hangar 43. Zo wordt al het volk uit het centrum weggetrokken."





Geen goede zaak

"Vorig jaar zorgden ze hier nog voor een polonaise op de Grote Markt en zaten alle zaken stampvol", klinkt het. "Nu is het hier gewoon doods. Niet dat we dat het stadspersoneel zelf kwalijk nemen. Zij krijgen nu gratis eten en drinken in een feestzaal. Natuurlijk weigeren zij dat niet. Maar het stadsbestuur had misschien wel twee keer mogen nadenken voor ze zo'n beslissing nam. In de plaats hadden ze de plaatselijke horeca in de winter ook iets kunnen gunnen."





Van Hoyweghen deelde zijn bezorgdheid over de gang van zaken op Facebook en oogstte daar een storm aan reacties. De post werd meer dan tien keer gedeeld en honderden keren bekeken. "Het hele gegeven van een groot feest voor stadspersoneel wegtrekken uit het centrum is geen goede zaak voor de binnenstad en de Grote Markt", meent Van Hoyweghen. "Veel collega's worden er moedeloos van, ook van het gebrek aan overleg. Niemand van de stad is ons komen vertellen dat er dit jaar iets anders zou gebeuren, dus ieder van ons had op veel volk gerekend. Meer overleg zou overigens een heel jaar door wel mogen, ook om extra initiatieven rond de Grote Markt te nemen. Met wat samenspraak zit er zoveel meer in om leven in de brouwerij te krijgen."





Bewuste keuze

Volgens het stadsbestuur was de nieuwe aanpak voor de start van 2018 dit jaar, een bewuste keuze. Terwijl OCMW, stad, politie en brandweer de voorbije jaren elk apart feestten, werd de hele groep nu op één locatie samengebracht.





"Dit gebeurt inderdaad voor het eerst", zegt schepen Dirk Abbeloos (CD&V). "Aanleiding is de nakende fusie die OCMW en stadsbestuur in 2019 moeten maken. Daarom leek het ons aangewezen om dat personeel nu al samen te brengen voor het nieuwjaarsfeest. En dan laten we politie en de brandweer ook meteen mee toosten op 2018. Het enige probleem daarbij was het vinden van een geschikte locatie die groot genoeg was om zoveel honderden mensen samen te brengen onder één dak. Met Hangar 43 in Baasrode vonden we die."