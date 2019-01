Hoogtestraat afgesloten voor verkeer Nele Dooms

06 januari 2019

12u26 0

De Hoogtestraat in Oudegem wordt vanaf maandag 7 januari afgesloten voor het verkeer. Aanleiding zijn de werken die bezig zijn voor een verkeersveiligere omgeving van papierproducent VPK. Het kruispunt ter hoogte van de spoorweg wordt helemaal anders ingericht en er komt een nieuwe omleidingsweg rond het bedrijf. Dat moet er voor zorgen dat de woonstraten van Oudegem centrum veiliger en leefbaarder worden. De aannemer start een volgende fase. Daarvoor wordt de Hoogtestraat, tussen de Oude baan en het jaagpad, afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor fietsers en voetgangers wordt er een omleiding voorzien via het jaagpad, de Oude Heirbaan, de Oudegemse baan en de Hoogtestraat en dit in beide richtingen. Deze fase, en dus ook het verkeersverbod, zal duren tot eind april.