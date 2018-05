Honky Tonk viert New Orleans 15 mei 2018

In het kader van de viering van driehonderd jaar New Orleans organiseert de Honky Tonk Jazzclub van Dendermonde een concert met Gerald French. De drummer komt langs met zijn 'European Friends' voor een concert. Dat vindt plaats op zaterdag 19 mei en start om 20.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Honky Tonk Jazzbunker, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 15 euro voor leden, 20 euro voor niet-leden. Info en reservatie: 0478/92.82.70 of reservering@honkytonk.be. (DND)