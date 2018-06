Honky Tonk sluit jazzseizoen af 29 juni 2018

02u31 0

De Honky Tonk Jazzclub sluit morgen haar jazzseizoen af met een concert van The New Orleans Roof Jazzmen, in het gezelschap van jazzpianist Norbert Detaeye. Het huisorkest van de Honky Tonk is de oudste band van Vlaanderen. Al decennia lang sluiten deze muzikanten het seizoen af. Het concert begint om 20.30 uur in de Honky Tonk Jazzbunker, aan de Leopold II-laan in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 10 euro voor leden, 15 euro voor niet-leden. Info en reservatie: 0478/95.82.70 of via reservering@honkytonk.be. (DND)