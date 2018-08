Honderden meters weiland gaan in vlammen op Koen Baten

03 augustus 2018

18u10

In de Torrestraat in Sint-Gillis-bij-Dendermonde is rond 16.45 uur een weidebrand uitgebroken tussen de spoorlijn Dendermonde-Mechelen en de gebouwen van VZW Jeugd Zonder Dak. Het vuur is ontstaan doordat er iemand aan het werk was met een grasmaaier. Een genster was voldoende om het gras in brand te zetten met deze warme temperaturen. "Omdat de weide vlakbij de terreinen van Jeugd zonder Dak lag, besloten we om eerst die kant te blussen om te voorkomen dat het vuur zou overslaan op de gebouwen", zegt officier Frank Van Droogenbroeck. In totaal gingen enkele honderden meters weiland volledig verloren. Het treinverkeer ondervond geen hinder.

Tijdens de bluswerken werd ook een brandweerman heel even onwel door het warme pak en de hoge temperaturen."We hebben meteen extra drinkwater laten komen om de manschappen voldoende te laten drinken. Hij is er niet erg aan toe, maar door deze warme temperaturen en het brandweerpak is het voor ons bijna niet te houden", besluit Van Droogenbroeck.