Honderd jaar einde WOI overal aanleiding voor herdenkingen Nele Dooms

11 november 2018

17u28 2 Dendermonde Op veel plaatsen in de Dendermondse regio was de honderdste verjaardag van het einde van Wereldoorlog I zondag aanleiding voor herdenkingen. Dendermonde koos voor ‘Vier Vrede’ en huldigde een vredesboom in. Opstal heeft er een nieuw oorlogskunstwerk, gemaakt van granaathulsen en een wandeling bij. En Opdorp kleurde rood met meer dan tweeduizend klaprozen.

Met Wapenstilstand op zondag 11 november 2018 sluit de grootse herdenkingsperiode van Honderd Jaar Groote Oorlog, die liep van 2014 tot 2018, af. Overal vonden herdenkingen en huldigingen aan gesneuvelden plaats en dat is niet anders in deze regio. Dendermonde koppelde aan haar project ‘Vier Vrede’, dat vorig jaar het licht zag, een extraatje om het gebeuren nog wat groter te maken.

“Dendermonde geraakte zwaar verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Het is belangrijk om dat in de vorm van herdenkingen een plaats te geven. Bovendien worden we nog dagelijks geconfronteerd met beelden van oorlog en geweld. Daarom is het belangrijk te blijven inzetten op vrede. Het is in onze stad dan ook een bewuste keuze om de jeugd bij de herdenkingen te betrekken. Zo leren de kinderen over de schade die oorlog kan toebrengen, in de hoop dat de oorlogsgruwel niet wordt vergeten.”

Aan de viering in Dendermonde verleenden Dendermondse scholen, Academie voor Schone Kunsten en Academie voor Muziek, Woord en Dans hun medewerking. Dat zorgde ervoor dat kinderen vredeswensen voorlazen, zongen en dansten. Een optocht van aan de OLV-kerk naar het Oorlogsmonument op het Heldenplein, passeerde langs het vernieuwde pleintje Franz Courtens. Daar is een vredesboom ingehuldigd. “Het enige wat in Dendermonde nog recht stond na de oorlogsverwoestingen was een rij kastanjebomen”, legt Buyse uit. “Ondertussen verdwenen ze omdat ze aangetast waren door ziekte. In de plaats planten we nu een Vredesboom.”

Om die in te huldigen, lazen jonge asielzoekers, zelf op de vlucht voor oorlog in hun eigen land, enkele getuigenissen voor. Wat later werd op het Heldenplein het nieuwe Vredesklokkenspel, in de toren van de kerk van Sint-Gillis Binnen, ingezegend.

In Opstal zorgde de Oud-Strijdersbond Buggenhout voor een driedaags herdenkingsweekend. Hoogtepunt daarbij was de onthulling van een nieuw kunstwerk op de site Patattenmolen. Het werk beeldt twee soldaten, een Belgische en een Duitse, rug tegen rug uit, wapens in de aanslag. “Het is gemaakt door kunstenaar Rob Buelens, die aan de slag ging met oude granaathulzen”, zegt Dirk Stallaert van de Oud-Strijdersbond. “Het moet een blijvende herinnering zijn aan de ellende die WOI in Buggenhout teweeg heeft gebracht. Bij de vergeten Slag om Opstal vielen heel wat slachtoffers.” Met hetzelfde opzet is ook een nieuwe wandeling ingestapt, langs plaatsen in Buggenhout die tijdens WOI iets betekenden. Daar zijn infoborden gezet.

Middenstand Opdorp Leeft (MOL) liet voor de oorlogsherdenking in Opdorp 2018 klaprozen in klei maken. Een groot deel ervan vormden een kunstwerk, ook in de vorm van een grote poppie, aan de kerk. In de kerk zelf verwezen een grasveld vol klaprozen en zandzakken naar 'Flanders Fields’. MOL kreeg medewerking van koren, harmonieën en de gemeenteschool van Opdorp om een evocatie met verhalen, muziek en voordrachten vorm te geven. “De klaprozen zijn allemaal unieke, handgemaakte exemplaren. We gaan deze verkopen voor het goede doel”, zegt MOL-voorzitter Erik Coppens.