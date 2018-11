Hondenbaasjes, opgelet: laat uw viervoeter niet zomaar vrij tussen runderen rennen Nieuwe campagne moet koeien beschermen tegen ziekte neospora Nele Dooms

07 november 2018

14u03 0 Dendermonde Met een leuke strip en een vlotte slogan willen de Boerenbond, de Provinciale Landbouwkamer en het stadsbestuur voorkomen dat baasjes hun honden nog vrij tussen koeien laten lopen. Ze kunnen immers een besmetting overbrengen die voor doodgeboren kalfjes zorgt. Het startschot van de sensibilisatiecampagne is zopas gegeven langs een weiland in het Dendermondse Appels. “Honden los laten lopen tussen koeien lijkt misschien onschuldig, maar kan zware gevolgen hebben”, klinkt het.

“Hou jij voor mij je hond aan de lijn ? Dat vinden mijn koeien fijn.” Dat is de slogan van de sensibilisatiecampagne die net opgestart is. Dendermonde bijt de spits af, maar ook buurgemeenten Hamme, Buggenhout en Temse doen binnenkort mee. Langs wandelpaden vlakbij weilanden met koeien komen bordjes te staan om voorbijgangers erop te wijzen de hond aan de leiband te houden. Daarvoor lieten de Boerenbond en de Provinciale Landbouwkamer een stuk met het bekende figuurtje ‘Boerke’ uitwerken.

“Alles draait rond de ziekte neospora”, zegt Patrick Van Hoorde, voorzitter van de Bedrijfsgilde Dendermonde en zelf veehouder aan de Koebosstraat in Appels. “Dat is een parasiet die leidt tot misvorming van of doodgeboren kalfjes. De moeder draagt de parasiet ook over op haar kleintjes, zodat het heel moeilijk is voor veehouders om hier weer vanaf te geraken eens er een besmetting is opgetreden. Elke landbouwer wil dus koste wat kost een besmetting vermijden. En laat het nu net honden zijn die via hun besmette uitwerpselen deze parasiet verspreiden. We zien deze beesten dus liever niet vrij tussen onze koeien lopen.”

Boerenbond, Bedrijfsgilde, Landelijke Gilde en stad Dendermonde hebben daarom de handen in elkaar geslagen voor een grote campagne, die later over heel Vlaanderen uitgerold zal worden. “We hebben bewust gekozen voor een positieve actie”, zegt Matthias Vercauteren van de Boerenbond. “Veel hondeneigenaars zijn zich van geen kwaad bewust. Het lijkt dan ook onschuldig om in de wijde natuur even de hond vrij los laten te lopen, maar het kan spijtig genoeg zware gevolgen hebben voor koeien en veehouders. Er is immers geen behandeling mogelijk tegen neospora. Maar in plaats van de vermanende vinger op te steken, kiezen we voor een sympathiek stripverhaaltje. Het beeldverhaal komt langs wandelpaden die zich dicht bij vee bevinden. We zijn er zeker van dat het baasjes ertoe zal aanzetten hun hond toch maar aan de leiband te houden.”

Het Dendermondse stadsbestuur subsidieert elk bord op het grondgebied met 20 euro. Het eerste stripverhaal is alvast een feit aan het wandelpad aan de Koebosstraat, vlakbij de weide van Patrick van Hoorde. De inhuldiging gebeurde in aanwezigheid van enkele baasjes van de hondenschool Paws en Friends, die het goede voorbeeld gaven door hun honden aan de leiband te houden. “En nu maar hopen dat onze slogan blijft hangen en dat de landbouwers, wandelaars en buurtbewoners samen voor gezonde koeien gaan”, zegt de boer.