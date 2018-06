Hond laat het leven in zware woningbrand VUUR BREEKT UIT IN KEUKEN, HUIS ONBEWOONBAAR VERKLAARD KOEN BATEN

15 juni 2018

02u47 0 Dendermonde Op de Oude Baan in Oudegem is een woning onbewoonbaar verklaard na een zware brand die ontstaan is in de keuken. De eigenaars waren op dat moment niet aanwezig. Een hond die wel nog aanwezig was, kon niet meer gered worden en is ter plaatse overleden.

De brand ontstond rond 14.45 uur achteraan de woning in de keuken. De buurman, die tevens ook eigenaar is van de huurwoning, hoorde plots dat een rolluik op de grond terechtkwam. "Ik dacht eerst dat de buurvrouw de rolluiken wilde kuisen, maar toen ik ging kijken merkte ik iets helemaal anders op," vertelt Pascal Adam. "Ik belde de hulpdiensten, die snel ter plaatse kwamen en konden voorkomen dat het vuur oversloeg naar aanpalende woningen."





Zowel de brandweer van Dendermonde, Berlare als Lebbeke kwamen ter plaatse. "We zagen dat de vlammen uit de keuken sloegen. We hebben het vuur zo snel mogelijk proberen bestrijden, maar waarschijnlijk was de brand al een tijdje uitgebroken en kon het zich opbouwen in de woning", vertelt brandweerofficier Frank Van Droogenbroeck. "Op het moment van de brand was er niemand aanwezig. Het vuur zou zijn uitgebroken in de keuken van de woning, mogelijk aan de droogkast die stond te draaien terwijl de bewoners wegwaren." Het jonge koppel kwam snel terug ter plaatse en waren bijzonder aangeslagen.





"Van de bewoners kregen wij ook nog de melding dat er een hond aanwezig was in het huis", aldus Van Droogenbroeck. "Wij hebben dan nog een tijdje in de woning gezocht en het dier aangetroffen." Een dierenarts die aan de overkant van de straat woont, heeft nog geprobeerd om de hond te reanimeren, maar slaagde hier niet in. Vermoedelijk had hij te veel rook ingeademd. De vrouw was erg in shock toen ze vernam dat de hond het niet overleefde.





Ook de eigenaar was zwaar onder de indruk van de brand. "We kwamen net van Gent, we hadden besloten om al vroeger naar huis te keren. Gelukkig maar, want anders was het misschien veel erger geweest. Ik was ook van plan om het huis te verkopen, maar dat zal voorlopig niet meer doorgaan", besluit Adam. De brandweer deed na de hevige brand nog een grondige controle en verluchtte de woning. Ook de aanpalende woning moest grondig verlucht worden door de brandweer, maar daar raakte verder niemand gewond. Het gezin zal nu verder opgevangen worden bij familieleden.