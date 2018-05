Hofman Sixties viert tien jaar oldtimerrit 18 mei 2018

De jaarlijkse Hofman Sixties Oldtimerrit is aan een jubileumeditie toe. Op pinkstermaandag rijden voor de tiende keer honderden unieke wagens van meer dan dertig jaar oud door de streek. Aankomen doen ze op de Grote Markt.





Kurt Hofman is al tien jaar stuwende kracht achter de oldtimerrit. De liefde voor oldtimers kreeg hij van zijn vader Paul mee. "Die organiseerde in 1984 de '101 km rondom Aalst' met een 180-tal voertuigen", vertelt Kurt. "Ter ere van mijn vader, stak ik 25 jaar later een jubileumrit in elkaar. Dat werd zo'n succes dat we er een jaarlijks gebeuren van gemaakt hebben."





Het evenement zit ondertussen al aan zijn tiende editie. "Wie er de voorbije jaren bij was, wil telkens opnieuw deelnemen", zegt Hofman. "Dit initiatief valt echt in de smaak. Over een parcours van honderd kilometer verkennen de deelnemers de wijde omgeving. En voor omwonenden is het leuk om naar te kijken als al die unieke wagens voorbij rijden." Na een ontbijt in Affligem, brengt de oldtimerrit de wagens naar Dendermonde. Op de Grote Markt vindt de apotheose plaats. "Een showparade lokt honderden kijklustigen", zegt Hofman. "Ondertussen zorgen we voor retrosfeer met live muziek van the Hitcrackers."





Naar aanleiding hiervan wordt de Grote Markt afgesloten voor verkeer. In de Franz Courtensstraat, Justitieplein en Kerkstraat geldt een parkeerverbod. Info: www.hofmansixties.be. (DND)