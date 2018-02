Hofman (Open Vld): "Nieuw dorpsplein nodig" 05 februari 2018

02u29 0

"Schoonaarde heeft een nieuw dorpsplein nodig". Dat stelt oppositieraadslid Laurens Hofman (Open Vld). Schoonaarde heeft nu niet echt een dorpsplein meer, omdat de vroegere site werd volgebouwd met een sociaal wooncomplex. "Een dorpsplein is erg belangrijk voor het sociale gebeuren in een gemeente", zegt Hofman. "Er kunnen zich allerlei activiteiten ontplooien. Dit is Schoonaarde blijkbaar niet gegund. Een dorpsplein is de inwoners ontnomen door er een constructie van esthetisch





bedenkelijk allooi neer te poten. Hierdoor is het de enige deelgemeente in Dendermonde zonder dorpsplein. Open Vld wil dan ook dat het schepencollege op zoek gaat naar een alternatieve locatie om een nieuw dorpsplein in te richten. Wij dringen aan om een shortlist te maken met potentiële locaties." Open Vld denkt zelf aan onder andere het terrein aan de Oude Brugstraat en Scheldekaai, aan het Opstalplein en de stationsomgeving. "De Scheldekaai op het einde aan de Oud Brugstraat werd vroeger al eens onderzocht", zegt schepen Niels Tas (Sp.a). "Het terrein is eigendom van Waterwegen en Zeekanaal. De stad voorziet hiervoor niet meteen actie." (DND)