Hoekstraat afgesloten voor doorgaand verkeer Nele Dooms

08 februari 2019

16u56 0

De Hoekstraat in Oudegem wordt een week lang afgesloten voor doorgaand verkeer. Aanleiding zijn werken in de straat om de afwateringsproblemen daar op te lossen. Ter hoogte van huisnummer 41 zal een aannemer de bestaande onderdoorgang van de bermgrachten vervangen. Er worden ook nieuwe, bijkomende buizen voorzien. De werken starten op maandag 11 februari en duren tot vrijdag 15 februari. Verkeer kan dan niet meer door in de Hoekstraat. Chauffeurs moeten omrijden via de Migrostraat, de Pachthofstraat, de Steenweg naar Oudegem, Ouburg, Oudegemse baan en Lambroeckstraat, en dit in beide richtingen. Voor de fietsers wordt in een plaatselijke omleiding voorzien via de Migrostraat, de Pachthofstraat, de Dokter de Cockstraat en de Korte Kasteelstraat. Voetgangers kunnen wel aan de werfzone passeren.