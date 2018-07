Hinder op Oudegemsebaan 02 juli 2018

Er zal vandaag, maandag 2 juli, verkeershinder zijn op de Oudegemsebaan in Oudegem. Naar aanleiding van een verhuis zal het voet- en fietspad ingenomen worden door een vrachtwagen. Fietsers moeten langs een afgesloten corridor op de rijbaan rijden. Voor de chauffeurs is een asverschuiving voorzien over de rijbaan en de parkeerstrook. Het verkeer vanuit Dendermonde moet over de parkeerstrook rijden en het verkeer vanuit Aalst over de linkerrijstrook. De asverschuiving wordt duidelijk aangegeven door middel van bakens met verlichting. Voetgangers moeten de rijbaan oversteken en hun weg vervolgen via het voetpad aan de overzijde. (DND)