Hinder op Oudegemsebaan

Er wordt verkeershinder verwacht op de Oudegemsebaan in Oudegem. Vanaf vandaag tot woensdag 17 januari moet een aannemer ter hoogte van huisnummer 180 voor een nieuwe rioolaansluiting een sleuf maken in de rijweg, tot het midden van de baan. Ter hoogte van de werfzone worden tijdelijke verkeerslichten plaatsen, zodat het verkeer er beurtelings kan passeren. Voor voetgangers en fietsers is er een veilige doorgang. Er geldt een parkeerverbod ter hoogte van de werf, tussen de huisnummers 197 en 183. (DND)