Hinder op Heirbaan

Naar aanleiding van werken aan nutsleidingen wordt volgende week verkeershinder verwacht op de Heirbaan in Sint-Gillis-Dendermonde. Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van Telenet en zullen vijf dagen duren. Ze zijn gepland tussen 8 en 19 januari. Een aannemer moet nutsleidingen ingraven en boringen in de weg uitvoeren. De werfzone situeert zich tussen het kruispunt met de Koning Albertstraat en de Haagstraat en een kort deel in de Haagstraat zelf. Ter hoogte van de werfzone worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst om bestuurders beurtelings te laten passeren. Er geldt een parkeerverbod. Voetgangers en fietsers zullen langs een veilige zone kunnen passeren. Voor doorgaand verkeer is in een wegomlegging voorzien via de N41. (DND)