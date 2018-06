Hinder in Brugstraat 30 juni 2018

In de Brugstraat in Dendermonde vinden vanaf volgende week werken plaats met een hoogtewerker. Dat kadert in de realisatie van een luchtnet voor glasvezelkabel, in opdracht van The Last Mile. Een hoogtewerker wordt op de rijbaan geplaatst. Het verkeer moet beurtelings voorbij de werfzone rijden. Fietsers en voetgangers krijgen een veilige doorgang. De werken starten op maandag 2 juli en zullen duren tot 16 juli. Naar aanleiding hiervan zal er verkeershinder zijn.





(DND)