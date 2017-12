Hier zet je 2018 al feestend in DE LEUKSTE FEESTJES IN ONZE REGIO OP EEN RIJTJE GEZET KOEN BATEN

Dendermonde Oudejaarsavond staat voor de deur, en dus is het bijna weer feesten geblazen. Voor wie de bomen door het bos niet meer ziet, zetten wij enkele toffe locaties in onze regio op een rijtje om in stijl de overgang van oud naar nieuw te vieren.

Q-party Wieze





Al jarenlang een vaste waarde in de regio en omstreken: de Q-party in de oktoberhallen van Wieze met de dj's van Q-music die het nieuwe jaar feestelijk inluiden. Er zal worden voorzien in bussen die de feestvierders ieder uur ter plaatse brengen. De deuren gaan open om 22.30 uur en het feestje is afgelopen om 06.00 uur 's ochtends. Tickets kosten 22 euro aan de kassa, in voorverkoop via de website betaal je 16 euro.





Fabriek Baasrode





Het Fabriek in Baasrode nodigt je dan weer uit om 2018 in stijl tegemoet te komen. Dj Bubbles en DJ Vinny beleiden je met een spetterend feestje het nieuwe jaar in. Je hebt ook de mogelijkheid om eerst te dineren in Hangar, vlak naast het Fabriek en daarna het feestje daar verder zetten.Tickets in voorverkoop kosten vijftien euro. Aan de kassa betaal je 20 euro indien het evenement nog niet uitverkocht is.





De Vliet Baasrode





Nog in Baasrode kan je ook terecht voor je eindejaarsfeestje in de Vliet. De Brikka Brakki's organiseren daar zoals elk jaar hun feest. De deuren gaan open vanaf half één.





Stuikfuif Grembergen





Een begrip in de gemeente. De fuif wordt georganiseerd door Chiro Don Bosco uit Grembergen en is elk jaar een succes. Tickets kosten acht euro, in voorverkoop betaal je slechts vijf euro.





Ice-Fest in Festivalhal





In de festivalhal van Berlare kan je terecht voor het coole Ice-Fest. Het festival loopt gedurende de hele kerstvakantie, maar ook met oudejaarsavond is er een groot feest voorzien. De inkom is gratis.





Jeugdhuis Klokhuis in Hamme





Het jeugdhuis in Hamme organiseert voor 2018 een groot Nieuwjaarsbal. Een vijftal dj's brengen je de nacht door, vanaf half een kan je er terecht om het nieuwe jaar te vieren. Het feestje eindigt hier om 04.00 uur. Het Nieuwjaarsbal gaat door in de zaal van 't Klokhuis op het Kaaiplein in Hamme.





Nieuwjaarsfuif Torenhof





De oud-leiding van Chiro Hemo uit Opstal organiseert ook naar jaarlijkse gewoonte een nieuwjaarsfuif in het Torenhof in Opstal. Het feestje wordt afgetrapt om 01.00 uur en eindigt om 06.00 uur. Iedereen is welkom om het glas te heffen op het nieuwe jaar.





Nacht van het Nieuwe Jaar Sint-Niklaas





Iets verder van huis is de 'Nacht van het Nieuwe Jaar' in 't Bau-huis in Sint-Niklaas. Het is nog maar de tweede editie van het feest, maar kon vorig jaar al zo'n 1.300 bezoekers lokken. Dit jaar wordt het feestje herhaald. Je kan er terecht vanaf 23.00 uur in de Slachthuisstraat in Sint-Niklaas. Inkom kost 12 euro.





Alvast veel plezier gewenst.