Hideaway in Jazzbunker 27 januari 2018

De Belgische jazzgroep Hideaway speelt op zaterdag 27 januari in Dendermonde. De Vlaamse bluesband bestaat al meer dan dertig jaar. De groep kan bogen op een lange geschiedenis waarbij ze bijna in elke parochie van het land speelde. Ze begeleidde ook menig Amerikaans artiest bij optredens in de lage landen. In 2012 wonnen ze de Belgian Blues Challenge. Naast tal van concerten in het binnenland, is ook het buitenland geen vreemde. Zaterdag zijn ze te gast bij de Honky Tonk Jazzclub. Het optreden begint om 20.30 uur. Toegangskaarten kosten 15 euro. Liefhebbers kunnen terecht in de Jazzbunker, aan de LeopoldI-laan in Dendermonde. Info en reservatie: 0478/92.82.70 of via info@honkytonk.be of www.honkytonk.be. (DND)