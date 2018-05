Hevige schouwbrand 02 mei 2018

Op de Mechelsesteenweg in Dendermonde is maandagnamiddag rond 17.30 uur een zware brand uitgebroken in een schouw. Een alerte burger merkte de rook op die uit de schouw kwam en verwittigde de brandweer. De rook kwam toen ook al van onder het dak uit. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden erger voorkomen. De woning werd grondig verlucht en de schouw schoongemaakt. Niemand raakte gewond. De schade bleef beperkt. (KBD)