Het nieuw jaar start met spetterend feest Geert De Rycke

01 januari 2019

Het nieuwe jaar is nog maar net van start of de eerste fuiven waren al een feit.

Wij gingen een kijkje nemen in Het Fabriek te Baasrode.

Waar het aanschuiven was om binnen te geraken, wat de vele feestvierders er wel voor overhadden.

Het was er dan ook snel een full house.

Eenmaal binnen was er volle bak sfeer en dit tot in de vroege uurtjes.

Langs deze weg willen de HLN medewerkers van de Editie Dendermonde, Nele Dooms, Geert De Rycke, Koen Baten en Yannick De Spiegeleir u een schitterend, gezond en veilig 2019 toewensen…en we blijven u uiteraard verder op de hoogte houden met alle nieuws uit de regio via HLN .be